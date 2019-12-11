اليمن يرحب بفرض واشنطن عقوبات على كيانات إيرانية هربت أسلحة للحوثيين

رحبت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، بفرض الولايات المتحدة، عقوبات على كيانات إيرانية هربت الأسلحة للحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام يمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث شركات نقل إيرانية بعد أيام من مبادلة مواطن أمريكي بآخر إيراني في عملية تبادل للسجناء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم فرض العقوبات على الشركات الثلاث لمساعدتها إيران على استيراد مواد لبرامج أسلحة الدمار الشامل لديها.

وأضاف بومبيو أن "هذه البرامج تورطت في سحب الأموال من الشعب الإيراني المضطهد ومضاعفة حملة الرعب والترهيب التي ينفذها النظام في الداخل وفي أنحاء العالم".

يذكر أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات هي شركة "شيبينج لاينز" أو خطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية والتي قال بومبيو إنها ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتابع بومبيو أن رفع العقوبات المفرضة ضد الشركة بموجب الاتفاق النووي عام 2016 كان "خطأ جسيما".

والشركتان الأخريان هما "اي سايل للشحن" ومقرها شنغهاي، والتي قال بومبيو إنها تنقل مواد غير شرعية للصناعة الفضائية الإيرانية، وشركة "ماهان اير" للطيران وثلاثة من وكلاء المبيعات التابعين لها.

وأشار بومبيو إلى أن شركة الطيران تعرضت لعقوبات في الماضي لتقديمها الدعم للحرس الثوري الإيراني، أما العقوبات الجديدة فتأتي بسبب دورها في شحن أجزاء من برنامج أسلحة الدمار الشامل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ انسحابها في شهر مايو العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، عقوبات قاسيةتسببت في الحاق ضرر باقتصاد الجمهورية الإسلامية.