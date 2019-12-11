الحريري: خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية يتطلب حكومة تكنوقراط

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أن خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها حاليا، يتطلب الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُشكل فريق عمل متجانسا، وتكون ذات مصداقية وتعبر عن تطلعات اللبنانيين.

وشدد الحريري – في تصريح مساء اليوم الأربعاء – على وجوب إعداد خطة إنقاذية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية، وتطبيقها بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، وكذلك من المؤسسات المالية الدولية والصناديق العربية.

وأعرب الحريري عن تقديره لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" للاجتماع في باريس اليوم، وكذلك بالنسبة للدول الصديقة وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.