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التلفزيون السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 شخص من عائلات داعش إلى العراق

10:15 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
التلفزيون السوري: القوات الأمريكية تنقل 300 شخص من عائلات داعش إلى العراق

القوات الأميركية

القاهرة - (مصراوي)

قال التلفزيون السوري، في نبأ له مساء اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية نقلت 300 شخص من عائلات داعش الأجانب من مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي في سوريا، إلى العراق، حسبما ذكر موقع "العربية".

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قيام القوات الأمريكية بنقل العشرات من معتقلات تنظيم داعش الإرهابي من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة إلى العراق.

وبحسب الوكالة السورية، فإن القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش، من مخيمات في سوريا إلى العراق، منذ بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر الماضي.

القوات الأميركية التلفزيون السوري داعش العراق

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