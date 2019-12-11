السفير الأمريكى بالقاهرة يبدى إنبهاره بالحضارة المصرية القديمة

أسوان - (أ ش أ):

أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين اليوم الأربعاء، عن انبهاره بالحضارة المصرية الخالدة، وبآثارها العريقة.

جاء ذلك خلال الجولة السياحية التي قام بها السفير الأمريكي بمعابد فيلة بأسوان على هامش مشاركته في أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية.

وقال أنه سيزور أسوان مرة أخرى ، كما أنه سيوجه الدعوة لأصدقائه وعائلته لزيارة أسوان والآثار المصرية القديمة .

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة ، الذي رافق السفير الأمريكي وزوجته خلال زيارتهم لمعابد فيلة ، إنه قدم شرحا وافيا لتاريخ منطقة فيلة ومعابدها التي تعد من أكمل المعابد المصرية من حيث البناء، والتي تم إنقاذها من الغرق بنقلها إلى مكانها الحالي على جزيرة فيلة في أعقاب بناء السد العالي .

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن وزارة الآثار ترعى حاليا نشر حالة من الوعى الأثري لطلاب وتلاميذ المدارس والجامعات والشباب وأيضا المواطنين للاهتمام بآثار الحضارة المصرية القديمة باعتبارها تاريخ لهذا الوطن.

ومن جهة أخرى قال مدير عام أثار أسوان والنوبة، أن السفير الأمريكي سيقوم غدا على هامش تواجده بأسوان ، بزيارة لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو والمنفذ بالتعاون بين وزارة الآثار وهيئة التعاون الدولي الأمريكي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى إشارة البدء اليوم لانطلاق الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية .