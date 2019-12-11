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وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية يلتقي بالسفير المصري لدى المملكة

07:21 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية يلتقي بالسفير المصري لدى المملكة

عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

التقى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا الأحاديث الودية، وعبر الجبير عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب.

هذا المحتوى من

Asha
عادل بن أحمد الجبير أحمد فاروق السفير المصري الرياض
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