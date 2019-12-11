وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية يلتقي بالسفير المصري لدى المملكة
07:21 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الرياض - (أ ش أ):
التقى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا الأحاديث الودية، وعبر الجبير عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب.
هذا المحتوى من
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
1270
-
529
-
506
-
273
-
226
-
224
-
194
-
187
-
148
-
89
-
82
-
80
-
68
-
67