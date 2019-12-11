أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

إيران ترفض دعوة ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما

06:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
إيران ترفض دعوة ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفض البلاد دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للإفراج عن فرنسيين اثنين محتجزين في طهران، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

طالب ماكرون، الثلاثاء، إيران، بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها.

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شي يوه وانج الأمريكي المولود في الصين والمسجون في إيران منذ 2016.

أعلنت إيران، انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى ايران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.

وزارة الخارجية الإيرانية إيران فرنسا إيمانويل ماكرون

الخبر التالى:

الشرطة الجزائرية تحاول فض مسيرة الرّافضين للانتخابات بالقوة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | الأهلي 0 - 0 دجلة.. الدوري الممتاز