إيران ترفض دعوة ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفض البلاد دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للإفراج عن فرنسيين اثنين محتجزين في طهران، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

طالب ماكرون، الثلاثاء، إيران، بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها.

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شي يوه وانج الأمريكي المولود في الصين والمسجون في إيران منذ 2016.

أعلنت إيران، انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى ايران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.