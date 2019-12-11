صحفيون روس يواجهون غرامات باهظة في حملة ضد "العملاء الأجانب"

موسكو - (د ب أ)

ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الصحفيين الذين ينتهكون ضوابط بشأن النفوذ الأجنبي في الإعلام الإخباري المحلي سوف يواجهون غرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل (80 ألف دولار)، بحسب مسودة قانون أقره البرلمان اليوم الأربعاء.

يتعلق القانون الذي يحتاج إلى توقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليدخل حيز التنفيذ، بالأفراد والمنظمات التي تعتبرها الدولة تخدم مصالح قوى أجنبية.

ويجب على مثل هؤلاء الاشخاص الذي يطلق عليهم "العملاء الأجانب" بحسب القانون الحالي، التسجيل لدى السلطات والكشف بشكل علني عن هذه الصفة في اصداراتهم الإعلامية.

وأقر بوتين تعديلا الأسبوع الماضي يمكن الدولة من توريط الأشخاص بموجب القانون الذي لم يكن يتعلق في السابق سوى بالمنظمات.

وحدد الكرملين آنذاك أن الإجراء من شأنه أن يستهدف أفرادا ينشرون موادا إعلامية.

وأدان المنتقدون القانون فيما تكثف الحكومة من حملتها الصارمة على بيئة الإعلام المحلية التي تهيمن عليها الدولة بالفعل.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان إن القانون لهو "وسيلة قوية لإسكات الأصوات المعارضة".

وأضافت: "يلعب المدونون دورا مهما في تشكيل الرأي العام في روسيا وهذه محاولة للسيطرة على هذا المصدر المزعج للمعلومات".