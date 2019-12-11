السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقف لأكثر من شهرين

الرياض- ( د ب أ):

بدأ مشروع قطار الحرمين السريع في السعودية، الأربعاء، تسيير أولى رحلاته من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بعد حريق في أحد محطاته .

وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة، غربي المملكة، شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقًا ألحق أضرارًا بمبنى وبعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.

وجاء في بيان رسمي، الأربعاء، ان رحلات القطار استؤنفت عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، فيما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.

وتبلغ مساحة المحطة 99 ألف متر، وطاقتها الاستيعابية 3204 مسافرين في الساعة، وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها 519 مترًا، ومناطق استثمارية بمساحة 3600 متر، والمحطة مكونة من ستة طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.