قبل يوم من الانتخابات العامة.. جونسون: السباق الانتخابي متقارب للغاية

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، قبل يوم من الانتخابات العامة في بريطانيا، إن السباق الانتخابي متقارب للغاية.

وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية: "الوضع حرج للغاية، السباق متقارب جدا. أقول للجميع إن هناك احتمالا حقيقيا أن نتجه غدا إلى برلمان معلق، هذا يمثل مزيدا من الانجراف والاضطراب والتعطيل لهذا البلد"، وفق رويترز.

وتعليق البرلمان يعني أن أياً من الأحزاب لا يملك أكثرية كافية لتأليف حكومة، الأمر الذي يفتح الباب أمام الائتلافات.

في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يو جوف" أن حزب المحافظين سيفوز بالغالبية ويحصد 339 مقعدا من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ووفقاً لهذا الاستطلاع، سوف يكون حزب المحافظين قد حقق مكاسب مقارنة بنتائج انتخابات 2017 ، لكنه يشير إلى تراجع عن استطلاع سابق أجرته "يو جوف"- ومقرها بريطانيا- وأظهر أن المحافظين سينالون أكثرية بفارق 68 مقعداً.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب العمال المعارض سيفوز بـ 231 مقعداً، ليخسر 12 مقعداً مقارنة بالعام 2017، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن جونسون دعا إلى انتخابات مبكرة ليتمكن من نيل مصادقة البرلمان على اتفاق عقده مع بروكسل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر في 31 يناير المقبل.