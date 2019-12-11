ماليزيا: استجواب مُرشح لرئاسة الحكومة لاتهامه بالاعتداء الجنسي

القاهرة- وكالات:

قالت الشرطة الماليزية يوم الأربعاء إنها ستستدعي أنور إبراهيم، المرشح لخلافة مهاتير محمد في منصب رئيس الوزراء، لاستجوابه بخصوص مزاعم بالاعتداء الجنسي على مساعد سابق له.

ونفى أنور الاتهام الذي وجهه له مساعده السابق محمد يوسف روثر ووصفه بأنه "السياسة في أسوأ صورها"، بحسب رويترز.

ويمثل محمد يوسف في القضية محام يعمل أيضا وكيلا لرئيس الوزراء مهاتير محمد. وقال محمد يوسف الأسبوع الماضي إن أنور حاول إجباره على ممارسة الجنس معه في سبتمبر العام الماضي.

وقال عزير محمد مدير إدارة التحقيقات الجنائية في بيان إن الشرطة سجلت إفادة محمد يوسف يوم الاثنين.

وأضاف: "سيجري استجواب أنور إبراهيم وعدد من الشهود في أقرب وق ت ممكن".

وفي بيان للإعلام قال أنور إنه ممتن للشرطة التي تسرع التحقيقات في أحدث مزاعم مشوهة للسمعة ضده.

وأضاف: أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم إفادتي للشرطة على الفور للمساهمة في التحقيق"، وفق رويترز.

وأمضى أنور نحو 10 أعوام في السجن بسبب تهمتين منفصلتين باللواط والفساد قال هو وأنصاره إن الهدف منهما كان القضاء على مسيرته السياسية.

ونفى محامي المُدعي محمد حنيف خاطري عبدالله تضارب المصالح لتوليه قضية ضد الخليفة المرتقب لرئيس الوزراء.

وأضاف لرويترز: "رئيس الوزراء ما زال أحد عملائي لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع تولي أي قضية تتعلق بأحد وزرائه أو أشخاص في حكومته".

ولم يرد مكتب مهاتير محمد حتى الآن على طلب للتعقيب.

ونفى محمد حنيف اتهامات التآمر السياسي في المزاعم ضد أنور وقال إن محمد يوسف متمسك بأقواله.