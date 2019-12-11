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رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء الإضراب المستمر من 7 أيام

03:27 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء الإضراب المستمر من 7 أيام

رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب

باريس- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، خلال عرضه للإصلاحات الحكومية لنظام التقاعد، إلى إنهاء الإضراب العام المستمر منذ سبعة أيام وتسبب في إصابة حركة النقل العام بالشلل.

وقال فيليب: "يبدو لي أن الضمانات التي قدمناها لمن هم أكثر قلقا (بشأن الإصلاحات) كافية للعودة إلى الحوار وإنهاء الإضراب الذي يشكل عقابا للملايين من المواطنين الفرنسيين".

وأضاف :"مرة أخرى، أفكر في من يعانون، ومن أصبح كل يوم يمثل عقبة حقيقية لهم فيما يتعلق بالنقل ورعاية الأطفال".

وخلال خطابٍ اليوم، أكد فيليب لعمال النقل العام المضربين أنه يتعين إلغاء أنظمتهم التقاعدية، التي تتيح لهم تقاعدا مبكرا عن غيرهم من العمال، ولكنه شدد على أن هذا سيحدث "تدريجيا، وبدون صدام، وباحترام للمسيرة المهنية للأفراد".

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