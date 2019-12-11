السعودية: سقوط مقذوفات أطلقت من اليمن على مستشفى في جازان

الرياض- (د ب أ):

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، سقوط مقذوفات أطلقت من اليمن على مستشفى ومرافق مدنية في منقطة جازان، بجنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاربعاء عن المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني القول: "فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية (كاتيوشا) أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى".

وأكد القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.