حماس: ليس لنا ممثلون في بريطانيا ولا نتدخل في انتخاباتها

غزة- (د ب أ):

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديها أي ممثلين في بريطانيا، نافية دعم زعيم المعارضة جيريمي كوربن قبيل الانتخابات المقررة في المملكة المتحدة غدا الخميس.

وصرح عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولسنا طرفًا في أي صراع داخلي، ولكننا نطالب أي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال".

وقال نعيم: "ليس لحركتنا أي ممثلين في بريطانيا والاتهامات للحركة بالتدخل في الانتخابات ودعم كوربن ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف: "مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم لشعورها أن كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه".