باكستان: الإفراج بكفالة عن الرئيس الأسبق زرداري

إسلام أباد- (د ب أ):

أصدرت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء قرارا بالإفراج بكفالة عن رئيس البلاد الأسبق، آصف علي زرداري، الذي يعاني جراء تدهور حالته الصحية. ويواجه زرداري اتهامات بالفساد وغسل الأموال.

ومنحت محكمة إسلام آباد العليا زرداري الإفراج بكفالة بعد فحص تقرير طبي خاص به.

وقال محامي الرئيس الأسبق للمحكمة إن زرداري يعاني من مشكلات في القلب ومرض السكري وأمراض أخرى ويحتاج إلى رعاية طبية.

واعتقل جهاز الكسب غير المشروع زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة التي تعرضت للاغتيال بينظير بوتو، في حزيران/يونيو على خلفية اتهامات بالفساد وإدارة حسابات مصرفية مزيفة بغرض غسل الأموال. وتم فتح هذه الحسابات في الفترة بين عامي 2013 و2015 .

وأعرب بيلاوال بوتو زرداري، نجل الرئيس الأسبق ورئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض، عن شكره للمحكمة على "تحقيق العدالة". وقال للصحفيين إنه تم توريط والده من أجل الضغط على المعارضة.

وقضى زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني، 11 سنة في السجن في الماضي بسبب اتهامات فساد، دون أن يتم إثبات أي شيء في المحاكم.