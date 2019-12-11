لأول مرة في تاريخ السعودية.. الرجال والنساء معًا في مهرجان للفروسية

القاهرة- وكالات:

ينطلق مهرجان الدرعية للفروسية غدًا الخميس، بمنافسات بين أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول العالم، للمشاركة جنبًا إلى جانب لأول مرة في تاريخ المملكة، سعيًا لحصد المراكز الأولى بالمهرجان وتسجيل أعلى النقاط التي تؤهلهم إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم في 2020.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، الأربعاء، إن "أنظار عشاق رياضة الفروسية ستتوجه نحو الدرعية التي تُعدّ أحد المواقع التراثية المدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو"، حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء.

وتابع: "نحن نستضيف غدا الخميس بطولة فروسية عالمية من فئة 4 نجوم ونطمح مستقبلًا بأن تكون المملكة رائدة لرياضة الفروسية"، مُشيرًا إلى أن "الترتيبات والتجهيزات تسير على أكمل وجه".

كما قال مستضيف المهرجان وأحد أعلام رياضة الفروسية في المملكة الفارس رمزي الدهامي، إن "الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة والجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على هذا المهرجان هما السببان الرئيسيان في تحقيق هذا الحلم باستضافة بطولة عالمية على أرض الوطن ومزرعة الدهامي".

ويُعدّ مهرجان الدرعية للفروسية حدثًا تاريخيًا في الرياضة السعودية بمجملها، حيث سيتنافس الرجال والنساء جنبًا إلى جنب لأول مرة في تاريخ المملكة، مما يعكس التقدم الثقافي والرياضي الذي تجسده رؤية 2030، وبمشاركة نخبة من أفضل الفرسان والفارسات على الصعيد الدولي والإقليمي.

وقالت الفارسة السعودية دلما ملحس، الحائزة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت بسنغافورة في عام 2010: "لا أستطيع أن أصدق بأني سأشارك في بطولة عالمية للفروسية على أرض الوطن، إنه حلم يتحقق".

فيما قال الفارس السعودي خالد المبطي، الذي نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للعام 2018، وحقق المركز الأول ببطولة الدرعية العام الماضي، إن: "البطولة هذا العام من فئة 4 نجوم، الأمر الذي يعني أن المنافسة ستكون على أعلى مستوى ".

ويعد هذا المهرجان أحد الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية وتستضيفه مزرعة الدهامي، ويعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.

ومن المُقرر أن يستمر المهرجان على مدار أسبوعين، مانحًا المشاركين فرصة الوصول للعالمية، حيث سيتم احتساب النقاط المسجلة من قبل المتسابقين لتؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.