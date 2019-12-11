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تركيا: سنرد على عقوبات واشنطن ببحث وجودها العسكري في قواعدنا

11:34 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
تركيا: سنرد على عقوبات واشنطن ببحث وجودها العسكري في قواعدنا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة- (د ب أ):

هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ببحث الوجود العسكري الأمريكي في البلاد إذا ما قررت فرض عقوبات عليها على خلفية شراء أنقرة أنظمة "إس - 400" الروسية للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله إنه "في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي أنجيرليك وكورجيك".

وحث أعضاء الكونجرس الأمريكي على إدراك "أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".

ويطالب أعضاء بالكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها الأنظمة الروسية، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتكامل مع أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

مولود تشاووش أوغلو أنقرة تركيا فرض عقوبات أنظمة إس 400

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