توقعات بإقرار حل الكنيست الإسرائيلي اليوم تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يصادق الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءات الثلاث على مشروع قانون ينص على حل نفسه، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات عامة جديدة في الثاني من مارس.

وستكون هذه الانتخابات هي الثالثة التي تشهدها إسرائيل في أقل من عام.

واستبق رئيس حزب "كاحول لافان" رئيس الأركان السابق بيني جانتس الموعد المحدد، لانتهاء المهلة الممنوحة للبرلمان للتوصل إلى مخرج للمأزق السياسي، بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو بالتخلي عن حصانته البرلمانية. وقال إنه إذا ما قام نتنياهو بذلك فإن الطريق سيكون ممهدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحزبين. ويواجه نتنياهو عددا من تهم الفساد.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.

وشدد جدعون ساعر القيادي بحزب ليكود على أن نتنياهو لن يستطيع تأليف الحكومة المقبلة حتى إذا ما جرت انتخابات ثالثة. وقال ساعر إنه، ولهذا السبب، يتنافس على رئاسة الحزب. ورأى أنه إذا ما تولى قيادة الحزب فإن معسكر اليمين سيزداد قوة بما يمكنه بسهولة من تشكيل ائتلاف حكومي واسع.