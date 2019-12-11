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إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا "خاصة النخب والعلماء"

09:57 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا "خاصة النخب والعلماء"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ) :

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الرعايا الإيرانيين، وخاصة النخب والعلماء، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمرات العلمية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن بيان للوزارة أنه "نظرا للذرائع السياسية والأمنية الخاوية أو القوانين الأمريكية الظالمة والمتفردة تجاه الإيرانيين، خاصة النخب، والاحتجازات الاعتباطية لفترات طويلة وفي ظروف غير إنسانية، فإننا ندعو الرعايا الإيرانيين وخاصة النخب والعلماء أن يتجنبوا بشكل جاد السفر إلى أمريكا، حتى للمشاركة في المؤتمرات العلمية، وحتى مع تلقي الدعوة بذلك".

ولفتت إلى حالة الباحث الإيراني مسعود سليماني، الذي تم احتجازه لدى وصوله إلى مطار شيكاغو الأمريكي بتهم تتعلق بالالتفاف على العقوبات الأمريكية. وظل سليماني في الحجز 14 شهرا حتى عاد إلى إيران السبت الماضي بعد عملية تبادل للمعتقلين مع الولايات المتحدة.

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