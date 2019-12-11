البرلمان العراقي يعقد جلسة اليوم للتصويت على قانون الانتخابات الجديد

بغداد- (د ب أ):

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى.

وأوضح بيان للبرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وسبق للبرلمان العراقي أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية جديدة تضم تسعة قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.

ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد وتسع محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 470 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألفا، فضلا عن اعتقال واختطاف المئات.