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واشنطن تفرض عقوبات على ستة أعضاء في جماعة إسلامية بشرق الكونغو الديمقراطية

03:51 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
واشنطن تفرض عقوبات على ستة أعضاء في جماعة إسلامية بشرق الكونغو الديمقراطية

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أعضاء في "القوى الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة إسلامية متطرفة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الذين طالتهم العقوبات، زعيم الجماعة، موسى بالوكو، وخمسة أشخاص آخرين ساعدوا الجماعة من خلال التجنيد فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي والإداري والمالي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة تلقيان باللوم على تلك الجماعة في سلسلة من الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ أكتوبر 2014.

وزارة الخزانة الأمريكية جماعات إسلامية الكونغو الديمقراطية
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