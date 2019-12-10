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ماكرون يطالب إيران بالإفراج الفوري عن فرنسيين محتجزين لديها

11:49 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ماكرون يطالب إيران بالإفراج الفوري عن فرنسيين محتجزين لديها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

القاهرة – مصراوي:

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران، بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين لديها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية" السعودية.

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شي يوه وانج الأمريكي المولود في الصين والمسجون في إيران منذ 2016.

أعلنت إيران، انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى ايران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.

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