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البيت الأبيض: ترامب يتابع آخر تطورات حادث إطلاق النار في جيرسي

10:22 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
البيت الأبيض: ترامب يتابع آخر تطورات حادث إطلاق النار في جيرسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - (مصراوي)

أكد البيت الأبيض، عبر حسابه على "تويتر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتابع تطورات حادث إطلاق النار في نيوجيرسي الأمريكية، بعد إطلاعه على الأمر.

أصيب رجل شرطة ومدني على الأقل، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار بمدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن اثنين من المشتبه بهم أطلقا النار على رجال الشرطة، وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن وحدات الطوارئ كانت حاضرة في موقع الهجوم بجادة ويلكينسون بالمدينة.

ويشهد المكان وجود شرطي كبير، فيما أغلقت المدارس المحيطة بالموقع أبوابها فيما تحقق الشرطة في الحادث.

ويأتي ذلك بعد هجوم إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

دونالد ترامب حادث إطلاق النار البيت الأبيض

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