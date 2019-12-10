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الداخلية والصحة العراقية: مقتل 11 شخصا جراء حادثة منطقة السنك ببغداد

08:19 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الداخلية والصحة العراقية: مقتل 11 شخصا جراء حادثة منطقة السنك ببغداد

علم العراق

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة العراقية، اليوم/الثلاثاء/، مقتل 11 شخصًا جراء حادث منطقة السنك في العاصمة بغداد التي وقعت مساء الجمعة الماضي.

وذكرت وزارتا الداخلية والصحة - في بيان مشترك أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء حادث منطقة "السنك" هو 9 من المدنيين، وآخر من القوات الأمنية ومصور.

ونفى البيان ما تردد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول حصيلة قتلى وجرحى هذا الحادث، داعيًا لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة بوزارة الصحة.

يذكر أن جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد شهدتا مساء الجمعة الماضية إطلاق رصاص حي وقنابل مسيلة للدموع من قبل مجهولين على المتظاهرين، أسفر عن تفريقهم وانسحابهم إلى ساحة التحرير.

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