انتقادات لجونسون بعد كشف وفاة الآلاف أثناء انتظار العلاج بخدمات الطوارئ

لندن - (د ب أ)

تصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، بسبب خدمات الصحة الوطنية، في بريطانيا اليوم الثلاثاء، حيث توصلت دراسة إلى أن آلاف المرضي يموتون في كل عام أثناء انتظارهم العلاج في خدمات الطوارئ بالمستشفيات.

وقد تزايد التركيز على خدمات الصحة الوطنية قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة بعد غد الخميس بعد تجاهل جونسون المبدئي لصورة طفل (4 أعوام) أجبر على النوم على الأرض في مستشفى أثناء انتظاره لسرير في غرفة الطوارئ.

وأفادت صحيفة "ذا جارديان" بأن الدراسة التي لم تنشر وأجراها اثنان من الأطباء العاملين بخدمات الصحة الوطنية كشفت عن أن 5449 مريضا توفوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد انتظارهم لما يتراوح بين 6 و11 ساعة لتوفر سرير في وحدات الحوادث والطوارئ.