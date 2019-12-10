"النهضة التونسية" تفشل في أول اختبار بالبرلمان

تونس - (د ب أ):

فشلت حركة النهضة الإسلامية في تمرير مقترح قانون لإنشاء "صندوق زكاة" في أول اختبار لها في جلسات التصويت في البرلمان مع بداية عهدته الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب في أكتوبر الماضي.

وتقدمت حركة النهضة بالمقترح في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 على أن يتم جمع موارده المالية من زكاة الأفراد وهبات المؤسسات والتبرعات الدينية والاجتماعية.

وتقول الحركة إن مداخيل الصندوق كان مقررا أن يتم استخدامها لتمويل حاجيات الفقراء والأيتام والعاطلين عن العمل والطلبة ومحدودي الدخل.

ولدى التصويت عليه لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائبا من بين الحاضرين في جلسة اليوم بينما رفضه 93 نائبا فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت.

وفازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة في الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا من بين 217 ، ويقود مرشحها المستقل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على نيل ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة.