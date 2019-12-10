الملك سلمان يكشف سر انعقاد القمة الخليجية الـ40 بالرياض

كتبت- رنا أسامة:

كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن استضافة المملكة لقمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ40 للمرة التاسعة منذ نشأة المجلس، تأتي إنزالًا على رغبة الإمارات.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي انطلقت بقصر الدرعية في الرياض، الثلاثاء، إن "استضافة المملكة لهذه القمة، تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكان مُقررًا أن تُعقد القمة الخليجية الـ40 في الإمارات، لكنها طلبت أن تُعقد في السعودية، وذلك بعد تعديل بات يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بعقد القمة في دولة مقر مجلس التعاون الخليجي، في إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عُقدت بمملكة البحرين عام 2016 .

وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية الـ 39، حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض، أمس الاثنين، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري، كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

وتُعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة.