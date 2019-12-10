الملك سلمان يفتتح القمة الـ40: على منطقة الخليج أن تتحد بمواجهة إيران

كتبت- رنا أسامة:

أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس التعاون الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ40 للمجلس بقصر الدرعية في الرياض، الثلاثاء، إلى أن استضافة السعودية للقمة الخليجية جاءت استجابة لرغبة الإمارات.

وفي الوقت نفسه، شدد الملك سلمان على أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة.

وقال: "على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".

كما تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى القضية الفلسطينة، مؤكدًا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.

وقال في هذا الصدد: "لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكذلك ثمّن "جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض"، مؤكدًا استمرار تحالف دعم الشرعية في دعمه للشعب اليمني وحكومته، ومُشددا على أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وبعد انتهاء كلمته، دعا العاهل السعودي إلى انعقاد جلسة مغلقة تجمع قادة مجلس التعاون.

كان خادم الحرمين الشريفين استقبل في وقت سابق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

وتُعد هذه القمة الخليجية التاسعة التي تستضيفها الرياض منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة.