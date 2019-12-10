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الملك سلمان يصل إلى قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية

02:05 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الملك سلمان يصل إلى قصر الدرعية لرئاسة القمة الخليجية

الملك سلمان

القاهرة- وكالات:

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر الدرعية بالرياض، لرئاسة القمة الخليجية في دورتها الـ40 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية.

يأتي ذلك بعد اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى الرياض، في وقت سابق ظهر الثلاثاء، لحضور اجتماع الدورة الدورة الـ40 من القمة.

وتُعد هذه القمة الخليجية التاسعة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة.

الملك سلمان قصر الدرعية القمة الخليجية السعودية

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