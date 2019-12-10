أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الجزائر: قضية التخابر هدفها المساس بسمعتي لدى الشعب

12:49 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الجزائر: قضية التخابر هدفها المساس بسمعتي لدى الشعب

علي بن فليس

الجزائر- (د ب أ):

أكد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات والمرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة بعد غد الخميس، أن اقحامه في قضية التخابر الأجنبي هدفها المساس بشرفه وسمعته لدى الشعب الجزائري عشية الاقتراع الرئاسي.

وشدد بن فليس ، في بيان أصدرته مديرية حملته الانتخابية اليوم الثلاثاء، على أن الشخص الذي جرى اعتقاله بتهمة القيام بـ" أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية"، لا صلة له بحملته الانتخابية.

كان القضاء الجزائري اتهم عضوا في فريق الحملة الانتخابية لعلي بن فليس بالقيام بـ" أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية".

وقال بيان المدعي العام لمحكمة بئر مراد رايس أمس الاثنين، إن العضو الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، قام بـ" أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات ( الرئاسية) خاصة".

علي بن فليس حزب طلائع الحريات الانتخابات الرئاسية الجزائرية الجزائر

الخبر التالى:

حقوق الإنسان في العراق : 475 قتيلا جراء الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمني يكشف سبب سماع دوي انفجار بجامعة عين شمس