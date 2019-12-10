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إيران : نستطيع توفير الامن الاقليمي بمساعدة دول الجوار

12:46 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
إيران : نستطيع توفير الامن الاقليمي بمساعدة دول الجوار

قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال حسين خانزا

طهران/إسلام آباد- (د ب أ):

أكد قائد القوات البحرية الايرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أنه ليس بإمكان أي دولة الاخلال بأمن بلاده، مؤكدا "نستطيع أن نوفر الامن الاقليمي وخاصة في البحار بمساعدة الدول المجاورة لنا وخاصة باكستان".

وأضاف خانزادي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان في حوار خاص مع وكالة الانباء الايرانية (إرنا)، تم نشره اليوم الثلاثاء: "أن تأمين أمن البلاد أصبح اليوم بإمكانيات وقدرات محلية، وإن قواتنا لا تعتمد على أي دولة في تأمين ما تحتاجه في هذا المجال".

وأكد أن "بحرية الجمهورية الاسلامية شهدت خلال الاعوام الماضية تطورا كبيرا من حيث المعدات والتجهيزات التقنية والعسكرية والحربية على أيدي متخصصين في الصناعات العسكرية الايرانية"، مضيفا أن بلاده "باتت اليوم مكتفية ذاتيا في جميع المجالات العسكرية وستشهد مرحلة التطور الثانية انتاج معدات متفوقة تقنيا مما سيجعل قواتنا اكثر قوة وصلابة في مواجهة التهديدات".

وأوضح أن "مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الامن البحري الاقليمي لها الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها".

القوات البحرية الايرانية حسين خانزادي باكستان

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