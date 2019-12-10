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فيديو وصور- السيول تُغرق لبنان والمواطنون يتحركون في قوارب

12:23 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
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القاهرة – (وكالات):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمطار وسيول اجتاحت الطرقات وأغرقت السيارات والمواطنين في بعض المناطق في لبنان، ما تسبب في حدوث أزمة سير خانقة، ودفع المواطنين إلى مناشدة السلطات والجهات المعنية بالعمل على فتح الطريق.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأشخاص ينتقلون بالزوارق في شوارع العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مياه الأمطار والسيول تسربت إلى عدة مكاتب داخل مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، ووصلت صالتي الوصول والمغادرة.

وحسب الوكالة الوطنية الرسمية، فإن تجمع المياه بشكل كثيف على الطريق المخصصة للسيارات أمام قاعة الوصول الخارجية تسبب في إعاقة حركة السيارات لبعض الوقت، وتعمل فرق الصيانة على معالجة الموضوع.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن السيول انجرفت في مناطق السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، وتحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.

وذكرت الوكالة الوطنية أن سكان المنطقة قاموا بمبادرات شخصية منهم على فتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل. واضطر بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة، بعدما تعذر عليهم التنقل مشيا، خوفا من أن تغمرهم المياه.

السيول السيول في لبنان قوارب سيارات

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