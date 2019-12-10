انطلاق الجولة الـ14 لـ"مباحثات أستانا" حول سوريا

نور سلطان- (د ب أ):

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم الثلاثاء الجولة الـ14 لـ"مباحثات أستانا"، حول التسوية السورية، وذلك بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية وكازاخية فإن المشاورات تُعقد بمشاركة الدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، وممثلون عن الأردن والعراق ولبنان، بصفة مراقبين، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية جير بيدرسن.

وتجرى المشاورات بعيدا عن وسائل الإعلام.

ويتضمن جدول أعمال المباحثات دعم العملية السياسية في سوريا، على ضوء إطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والأوضاع في إدلب، والتطورات على الحدود السورية التركية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى يوم غد.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت 13 اجتماعا أحدها فى مدينة سوتشي الروسية. وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية.