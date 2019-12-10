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التشيك: مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمستشفى

11:31 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
التشيك: مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمستشفى

رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس

براج - (د ب ا):

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس لشبكة سي تي، اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم عقب إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة أوسترافا .

ومازال لم يتم القبض على مطلق النار، ولم تتضح بعد خلفية الحادث الذي وقع بالمستشفى الجامعي، بحسب ما قالته وسائل الاعلام.

ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به على تويتر تظهر رجلاً أصهب يرتدي معطفًا أحمر اللون.

وقال وزير الداخلية يان هاماك في تغريدة "يمكنني التأكيد بأن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحاً (06,00 ت غ) اليوم".

وأفادت صحيفة "دي إن إي إس" على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براج.

أندريه بابيس حادث إطلاق نار التشيك

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