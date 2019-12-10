طلب فلسطيني رسمي للاحتلال الإسرائيلي بشأن إجراء الانتخابات في القدس

رام الله- (د ب أ):

أفاد مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، بأن طلبا رسميا تم تقديمه إلى إسرائيل بشأن إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل القدس وأنهم ينتظرون ردها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر تويتر: "طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا".

وأوضح الشيخ أن الطلب "وفق الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، كما جرى (في الانتخابات الفلسطينية أعوام 1996 و2006 ".

وأضاف: "ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تمشيًا مع قرار الرئيس (محمود عباس) بإجراء الانتخابات".

وصرح عباس أمس بأنه لن يقبل أن ينتخب الفلسطينيون بالقدس في غير المدينة، مطالبا أوروبا بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات فيها.

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.