انتخاب الإمارات رئيسًا لاجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بالجامعة العربية

القاهرة- (د ب أ):

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة في دورته الـ 40، وذلك برئاسة الامارات وحضور الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية .

وأكد الدكتور محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد الاماراتي، في كلمته خلال الاجتماع عقب اعادة انتخابه رئيسا للجنة ، أهمية الاجتماع ، موجها الشكر للمشاركين لإعادة انتخابه، كما أعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج تدعم قضايا الاقتصاد في الدول العربية .

واستعرض شلواح خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، والذي تتضمن نحو 12 بندا حول متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقرير الدوري لمتابعة منطقة التجارة الحرة .

كما يناقش الاجتماع طلب الجمهورية اللبنانية فرض إجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية ، وكذلك مقترح الإمارات فيما يخص تبعية لجنة قواعد المنشأ .

كما يتابع الاجتماع أعمال اللجان المستحدثة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة أعمال فريق العمل المختص بمكافحة الاغراق والدعم والتدابير الوقائية ومتابعة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية وكذلك متابعة أعمال الفريق العربي لحماية المستهلك واعمال الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة .