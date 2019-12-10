أمير قطر يتغيب عن القمة الخليجية الـ40 ويوفد رئيس الوزراء

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة بترؤس وفد بلاده إلى الرياض للمشاركة في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء: "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".

وتُعد هذه القمة الخليجية التاسعة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والثالثة منذ قطعت إلى جانب دول مصر والكويت والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره.