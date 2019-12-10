إصابة حارس في منزل نتنياهو برصاصة طائشة

القاهرة- (مصراوي):

نقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن مصادر إسرائيلية أن حارساً يعمل في بيت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصيب أمس الاثنين، برصاصة اُطلقت بطريق الخطأ

حسب المصادر، فإن الحارس ويبلغ من العمر 22 عاما أصيب في يده بجروح طفيفة، ونقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.

وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية، أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة، فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.