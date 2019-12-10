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الاحتلال الإسرائيلي يسلّم محافظ القدس قرارًا يمنعه من العمل

09:10 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الاحتلال الإسرائيلي يسلّم محافظ القدس قرارًا يمنعه من العمل

محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث

رام الله - (أ ش أ):

سلّمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، قرارًا صادرًا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر فلسطينية، إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

واقتحمت مخابرات الاحتلال منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق في معتقل "المسكوبية".

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