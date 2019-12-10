رئيس أركان الجيش العراقي للمحتجين: القوات الأمنية متواجدة لحمايتكم

بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إن التظاهرات التي خرج فيها أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أن الجيش والقوات الأمنية متواجدة لحماية المتظاهرين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة".

وأضاف الغانمي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "تمر علينا هذه الأيام مناسبة عزيزة وكبيرة ألا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصرًا تاريخيًا يفتخر به جميع العراقيين على مر الأجيال".

وتابع: "لا أريد أن أتحدث عن البطولات والصولات التي أصبحت معروفة وراسخة لدى أذهان العراقيين والعالم قدر الحديث عن الصورة الناصعة والمشرقة التي اكتسبها الجيش خلال معارك التحرير وتعامله بمهنية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، واليوم نقطف ثمار هذا الحب والعلاقة الوطيدة والثقة التي زرعها أبطال الجيش العراقي في نفوس العراقيين بكافة أطيافهم".

وأشار: "في كل شبر وزاوية ومناسبة نرى المواطن العراقي يشيد بدور الجيش المهني في التعامل مع الأحداث والتحديات التي تواجهها البلاد ليكون صمام الأمان وسور الوطن المنيع ودرعه الحصين وضامن وحدته وحامي شعبه".