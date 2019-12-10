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تحطم الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية التشيلية

07:58 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
تحطم الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية التشيلية

تحطم الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية التشيل

سانتياجو - (أ ش أ):

أعلنت القوات الجوية التشيلية اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة النقل العسكرية التي كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا.

وأفادت القوات الجوية ـ في نبأ عاجل أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية ـ بأن طائرة من نوع "هيركوليس سي 130" كان على متنها 38 شخصًا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبًا أقلعت حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.

وأعلنت القوات الجوية التشيلية صباح اليوم اختفاء طائرة الشحن التابعة لها التى كانت متوجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.

هذا المحتوى من

Asha
حادث تحطم القوات الجوية التشيلية سانتياجو
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