"سكاي نيوز": اجتماع ثلاثي في واشنطن حول سد النهضة يناير المقبل

قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير المقبل، لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء البيان بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر، بحسب "سكاي نيوز".

وعبّر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم في واشنطن عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف السد، وأكد البيان المشترك للوزراء، أنهم لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة.

وشدد البيان على أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة.

كما أشار بيان وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة، إلى أنهم يتطلعون إلى الاجتماع المقرر بواشنطن في يناير المقبل، لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.