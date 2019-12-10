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بوتين وزيلينسكي يتفقان على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا

12:56 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
بوتين وزيلينسكي يتفقان على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا

فلاديمير بوتين

باريس- (د ب أ):

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمثل الجماعات الانفصالية الموالية لبلاده، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على "تنفيذ كامل وشامل لوقف إطلاق النار" في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

كما اتفق الطرفان على أن يكون الاتفاق ساريًا نهاية العام الجاري، بحسب مكتب الرئيس الفرنسي.​

فلاديمير بوتين أوكرانيا الجماعات الانفصالية
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