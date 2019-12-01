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السلطات التركية تصادر جواز سفر كاتب صحفي وتمنعه من السفر

08:42 م الأحد 01 ديسمبر 2019
السلطات التركية تصادر جواز سفر كاتب صحفي وتمنعه من السفر

مطار إسطنبول التركي

اسطنبول - (د ب أ):

ألغت السلطات التركية جواز سفر المؤلف المعروف حسن جمال، قبل مدة قصيرة من موعد سفره إلى ألمانيا، وفقا ما ذكره موقع "تي 24" الإخباري اليوم الأحد.

وقال التقرير إن جمال كان على وشك المغادرة مع زوجته على متن طائرة متجهة إلى برلين في مطار اسطنبول عندما أخبره موظفو المطار بأنه ممنوع من السفر وصادروا جواز سفره. ولم يوضح التقرير سبب هذه الخطوة.

ووفقا لـ "تي 24"، طلبت السلطات من جمال التوقيع على وثيقة تفيد بأن حظر السفر ساري المفعول منذ 11 نوفمبر.

ويعمل المؤلف في موقع "تي 24" وهو مؤسس منظمة غير حكومية تطالب بتعزيز حرية الصحافة تسمى "بي 24".

وأصدر جمال كتابا في عام 2012 يناقش فيه دور عائلته في الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي العثمانيين.

وتنفي تركيا، الدولة التي حلت محل الإمبراطورية العثمانية، بشدة أن قتل الأرمن يمثل إبادة جماعية.

مطار اسطنبول حسن جمال تركيا منع سفر مؤلف

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