الأمير وليام يصل الكويت في زيارة رسمية

الكويت - (د ب أ):

وصل الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج إلى الكويت مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية للبلاد.

كانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد اعلنت في وقت سابق أن الأمير ولیام سيلتقي في زیارته عددا من كبار المسؤولین الكويتيين ضمن جولة تشمل أیضا سلطنة عمان.

وتأتي الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.

ويناقش الأمير وليام مع كبار المسؤولين في الكويت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية المميزة بينهما.

كما يحضر دوق كامبريدج التمرين العسكري المشترك بين الكويت وبريطانيا "محارب الصحراء" ويقوم بزيارة أماكن تتعلق بملفات الدفاع والتعليم والبيئة.