السفارة المصرية ببرلين تستضيف ندوة حول "متاحف مصر" الخميس المقبل

برلين - (أ ش أ):

تستضيف السفارة المصرية ببرلين، بدعوة من سفير مصر في ألمانيا السفير خالد جلال، والمستشارة الثقافية بالسفارة الدكتورة ريم بهجت، يوم الخميس المقبل، ندوة تحت عنوان (مشاريع متاحف مصر الطموحة والتعاون مع الشركاء الأوربيين).

وتناقش الندوة، التي تلقيها البروفسور فردريكا زايفرد رئيسة المتحف المصري ومجموعة مقتنيات أوراق البردي ببرلين، التعاون المصري الأوروبي، لاسيما التعاون الألماني لتطوير المتاحف المصرية، مثل "متحف اخناتون" الذي وافق البرلمان الألماني على إعادة تحديثه وتطويره بقيمة ١٢ مليون يورو، فضلاً عن المساهمة الألمانية والأوربية في المتحف المصري الكبير، إلى جانب مناقشة سبل تطوير وتحديث متحف الآثار المصري بالتحرير.

يشارك في الندوة لفيف من علماء المصريات والآثار، وممثلون عن وزارة الثقافة الألمانية وأساتذة متخصصون من الجانبين المصري والألماني، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، فضلاً عن ممثلين من الجالية المصرية في ألمانيا، وأعضاء السفارة المصرية.