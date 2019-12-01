المرشح الرئاسي الجزائري تبون يتعهد بإنهاء تهميش المناطق الجنوبية

الجزائر - (أ ش أ):

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، بإنهاء التهميش عن مناطق الجنوب وإعادة النظر في منحة المعاقين حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

وقال تبون - في تجمع انتخابي له اليوم الأحد- إنه "سيرفع الغبن والتهميش عن مناطق الجنوب من خلال تنفيذ برنامجه التنموي في كافة القطاعات، خاصة تلك التي لها صلة بالحياة اليومية للمواطن كما تعهد أيضا بإسناد المناصب لكوادر من الجنوب".

وجدد استنكاره لتدخل البرلمان الأوربي في شؤون الجزائر في وقت التزم فيه الصمت تجاه 11 حالة وفاة وأكثر من 4 آلاف جريح وألفي معتقل بمظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا.

وتعهد في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة بضمان كرامة الجزائريين أينما وجدوا في مختلف مناطق العالم.

وأشاد تبون بحكمة القيادة العليا للجيش الجزائري في صد مختلف المناورات التي تتربص بالبلاد، داعيا المواطنين إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية من أجل حماية الوطن من كافة التهديدات والمناورات التي تستهدفه.