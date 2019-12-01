متظاهرون عراقيون غاضبون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء
06:35 م الأحد 01 ديسمبر 2019
كربلاء(العراق) - (د ب ا ):
اقتحم متظاهرون عراقيون غاضبون اليوم الأحد مبنى محافظة كربلاء وسط مدينة كربلاء 118كم حنوبي بغداد.
وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا )- إن متظاهرين غاضبون حطموا الحواجز الاسمنتية وقاموا بإغلاق العديد من الشوارع واقتحموا مبنى محافظة كربلاء ،وتتصدى لهم وقوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.
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