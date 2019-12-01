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ميركل تعرب عن تعاطفها مع أسر ضحايا زلزال ألبانيا

06:30 م الأحد 01 ديسمبر 2019
ميركل تعرب عن تعاطفها مع أسر ضحايا زلزال ألبانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين /تيرانا - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعاطفها الشديد لذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا وللحكومة الألبانية.

وكتبت ميركل اليوم الأحد في برقية تعزية لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما: "اعلم الألم الذي اضطررت أنت وعائلتك لمعايشته".

وبحسب تقارير، توفيت شريكة حياة نجل رئيس الوزراء الألباني خلال الزلزال.

وأضافت المستشارة: "ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيقدمان دعمهما لكم في هذا الوقت العصيب".

يذكر أن 50 شخصا لقوا حتفهم إثر الزلزال الذي ضرب ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي والذي يعد الأقوى هناك منذ عقود.

وتوقفت قوات الإنقاذ عن البحث عن ضحايا أمس السبت.

وأصيب إثر الزلزال أكثر من 650 شخصا.

وبحسب بيانات الحكومة الألبانية، ضرب زلزال بقوة 4ر6 ريختر نحو ألفي مبنى.

ووفقا لمعهد علوم الأرض في تيرانا ، وقع مركز الزلزال على بعد عشرة كيلومترات شمالي ميناء دوريس الغربي وعلى بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة الألبانية تيرانا.

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