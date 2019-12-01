أول حكم إعدام بحق ضابط عراقي بتهمة قتل متظاهرين

القاهرة- (مصراوي):

قضت محكمة عراقية، الأحد، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصًا.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد أمرت، الأحد، بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن 7 سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل 7 سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، وفق قناة "العربية".

بالتزامن، وافق مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وصرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد، حسب المادة 76 من الدستور.