الإمارات: أمطار مختلفة الشدة على البلاد هذا الأسبوع

القاهرة- (مصراوي):

تتأثر دولة الإمارات اعتبارًا من اليوم الأحد بامتداد مُنخفض جوي سطحي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات.

وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى تطور السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار، وتحديدًا على السواحل على مدار اليوم وغدًا.

وتوقع المركز أن يتعمّق المنخفض الجوي العلوي، من مساء غد الاثنين وحتى الخميس المقبل، ما يؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية على الدولة.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون على فترات متباعدة، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحيانًا، كما يضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.